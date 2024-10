GALLI A RFV, Bianco ceduto a sopresa ma a Monza ok

FirenzeViola.it

Il noto agente Beppe Galli è intervenuto a "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola per parlare : "Contenti della stagione che sta facendo a Monza e dell'Under 21. E non ce l'aspettavamo che Nesta lo buttasse subito nella mischia, ma di come ha giocato non mi sorprende. Nazionale maggiore? facciano un passo per volta. Ora deve pensare a fare bene nell'Under 21 e nel Monza, poi si vedrà, deve giocare e fare bene appunto. Fiorentina? Ora dobbiamo pensare a far riprendere il Monza e a fine stagione valuteremo tutto ma mi auguro che faccia tante partite per poi tornare a Firenze".

Cosa pensa di Bove invece? "Non posso giudicare perché non lo seguo ma confermo che è un buon giocatore"

Rapporto con Nesta e obiettivo Monza? "L'anno scorso è stato importantissimo per lui perché con Nesta giocò sempre. L'obiettivo del Monza è salvarsi al più presto perché ha perso punti all'ultimo minuto, come a Firenze e con l'Inter, e ora poteva averne quattro in più. Il calcio è fatto di episodi. Ma per un giocatore è importante giocare".

Nesta determinante per la scelta di Monza? "C'era una squadra di Champions, lo Sturm Graz, che l'ha cercato ma la Fiorentina non l'ha fatto andare poi sul gong del mercato sono arrivati tre centrocampisti nuovi l'ha fatto andare al Monza, un po' non ce l'aspettavamo ma devo ringraziare il fatto che Nesta conoscesse il ragazzo e ringrazio Galliani e il mondo Monza".

La Fiorentina cosa le sembra? "Con un nuovo allenatore e tanti cambi nella rosa serve tempo ma sono sicuro che farà bene".

Galli come rappresentante degli agenti c'è stato sviluppo nei rapporti dopo l'incontro al VP? "Con la Fiorentina abbiamo ottimi rapporti, l'incontro fu voluto da barone che è una persona che manca perché aveva idee e intuizioni. E' stato un brutto colpo per la Fiorenina. Se ci fosse stato Barone Bianco per me sarebbe rimasto lo coniderava il suo barellino (ride, ndr), ma scherzi a parte, manca uno come lui al calcio"