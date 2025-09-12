FirenzeViola Gaetano Fontana su Fiorentina-Napoli: "Sarà una gara aperta. I viola devono temere la qualità degli azzurri"

L'ex centrocampista di Napoli e Fiorentina, oggi allenatore, Gaetano Fontana ha rilasciato un'intervista ai microfoni di FirenzeViola.it per parlare della sfida, in programma domani al Franchi, tra gigliati e partenopei. Queste le sue dichiarazioni riguardo al match di domani sera: "Sarà una bella gara dal punto di vista tecnico tattico. Entrambe le squadre cercano di arrivare al risultato attraverso il gioco. Il Napoli lo ha dimostrato facendo un mercato diverso rispetto ai soliti canoni e la Fiorentina lo sta facendo con l'interessante progetto di Stefano Pioli. Ci sarà qualche assenza, da capire se la Fiorentina potrà usare Gudmundsson, mentre al Napoli mancherà Rrahmani. Non credo che gli azzurri cambieranno molto dal punto di vista tattico, dietro giocheranno Beukema e uno tra Juan Jesus e Buongiorno. Davanti, nonostante l'arrivo di Hojlund, penso che Antonio Conte continuerà a schierare Lorenzo Lucca. La Fiorentina deve temere l'unione del Napoli e la sua qualità, impreziosita dall'arrivo di De Bruyne. Da dire che il Napoli ha cambiato modulo e modo di giocare quest'anno con l'arrivo del belga e con McTominay spostato sulla corsia sinistra come punto di partenza per attaccare l'area di rigore".

Continua Fontana analizzando la Fiorentina: "Per quanto riguarda la Fiorentina ci sarà da capire quali saranno gli interpreti che faranno parte di questa gara. Potrebbero giocare Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli. I viola in mezzo hanno qualità ma la vera forza della squadra è l'attacco perché Kean sta continuando a crescere e Piccoli porta qualità. Poi c'è Gudmundsson che non lascia mai punti di riferimento, è imprevedibile e ha qualità. La mano di pioli già si inizia a vedere poi ovviamente il Napoli dovrà stare attento sugli esterni agli inserimenti di Gosens e Dodo. Sarà una gara aperta, con due squadre che cercheranno di arrivare al risultato attraverso il gioco e la loro qualità tecnica".