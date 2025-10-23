Funaro: "Per il Franchi la prima dispiaciuta sono io". E arriva una mozione di sfiducia

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha espresso il proprio rammarico per i ritardi nei lavori di ristrutturazione della Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi. “L’ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io perché l’auspicio di avere la curva Fiesole utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi: con i ritardi, e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile”, ha dichiarato.

La sindaca ha poi spiegato, a margine dell’evento Fondamenta tenutosi oggi a Palazzo Vecchio, che “Andando a guardare come stavano andando i lavori, e soprattutto via via che dopo la variante stavano ricostruendo il cronoprogramma, un po’ il sospetto c’era”. Tuttavia, ha aggiunto, “Ad oggi il cronoprogramma prevede che il termine complessivo dei lavori rimane confermato quello fissato in precedenza, per cui al 2029”.

Il nuovo cronoprogramma post-variante, ha precisato Funaro, “Sarà ufficiale con la determina dalla settimana prossima” e “lo andremo a pubblicare” insieme a “tutti quelli che sono i dettagli”. Inoltre, ha sottolineato che “Con la Fiorentina ci siamo sentiti prima di comunicare il cronoprogramma, ci siamo visti e continueremo ovviamente a confrontarci”.

Rispondendo a chi le chiedeva se la situazione sarebbe stata diversa qualora la Fiorentina avesse lasciato il Franchi per un periodo più lungo, Funaro ha chiarito: "Non sono abituata a fare le azioni amministrative con i se e con i ma, si prendono le decisioni, si prendono insieme e si portano avanti”, aggiungendo di essere “abituata a prendermi le responsabilità, come è giusto che sia quando si svolge un’attività amministrativa, e a comunicare quelli che sono gli elementi di criticità”.

Intanto, i gruppi di opposizione di centrodestra a Palazzo Vecchio – lista Schmidt, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della prima cittadina. Il provvedimento, spiegano in una nota, arriva “alla luce delle rivelazioni della sindaca di Firenze circa il rinvio dei lavori di costruzione della nuova curva Fiesole” dello stadio Franchi, “informazioni giunte solo a mezzo stampa e, guarda caso, successivamente alla tornata elettorale”.

Le forze di opposizione invitano inoltre “le altre forze di minoranza e tutti i consiglieri di maggioranza scoraggiati e sconfortati per quanto accaduto” a sottoscrivere la mozione, denunciando “le gravi incertezze che questo rinvio comporta in termini di allungamento dei tempi di cantiere”, il “rischio di definanziamento” e la possibile “rottura del rapporto fiduciario con la cittadinanza”.