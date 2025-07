Dagli inviati Frey: "Scelta giusta su Martinelli. Che bello parlare di 'progetto' per la Fiorentina"

Sebastien Frey si è fermato a scambiare due chiacchiere sulla Fiorentina con i media presenti al Viola Park per l'allenamento pomeridiano della squadra di Pioli. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Non nascondo che provo una sana invidia per questi ragazzi che si possono allenare in un centro sportivo come questo… Sono molto contento dell'atmosfera che respiro qui ma in questi giorni tra chi tifa Fiorentina. Sono contento anche per il ritorno di Pioli, a cui ho scritto: ci vuole un leader umano per questa squadra e lui è la persona più adatta per questo compito".

Pioli ha parlato di un obiettivo di tornare in Champions League.

"Già sentire la parola progetto mi fa piacere perché io venni qui proprio all'interno di un progetto di tornare ai vertici. Non nascondo che questa stagione rivedo un po' questa cosa qua, come quando c'ero io. Pioli ha vinto ed è tornato a Firenze, ma a me a volte veniva da tirare gli orecchi a chi parlava di fallimenti in questi anni perché sono state giocate 3 finali… Io avrei pagato per giocarne anche solo una. Questa stagione con il nucleo che è rimasto e con nuovi innesti la Fiorentina può tornare competitiva".

Quanto può essere importante confermare tanti elementi?

"Il mercato è ancora aperto e il mister avrà una sua idea su chi puntare. Il mister è bravissimo a creare il gruppo giusto, quindi massima fiducia in lui. So che le idee sono molto chiare e ripartire dal 70 per cento della rosa della scorsa stagione significa avere un vantaggio. E magari le finali perse possono essere uno stimolo per tornare e vincerle".

Quale deve essere l'obiettivo della Fiorentina questa stagione?

"L'asticella per la Fiorentina è già molto buona. Questa squadra ha giocatori di grande esperienza, basti pensare a un portiere come De Gea che ha scelto di restare a Firenze. Non è casuale: da lontano vedo segnali positivi".

Il secondo di De Gea sarà Martinelli.

"Se mi facevate questa domanda l'anno scorso avrei detto che era meglio andare a giocare per lui, perché è un ragazzo talentuoso ma deve far vedere cosa può dare. Ma a questo punto, se Stefano gli dà un po' di spazio in stagione gli servirà come esperienza perché la Fiorentina è una squadra importante. Io poi non auguro del male a nessuno ma in prospettiva futura David non ha più 20 anni e crearsi il portiere del futuro in casa è una gran cosa".

Più forte Frey o De Gea?

"Ditelo voi (ride, ndr). Io ho fatto sei anni qui, David uno: rifatemi la domanda dopo sei stagioni di De Gea a Firenze. Dico solo che la Fiorentina è fortunata ad avere un portiere di questo livello".