"Blackout inspiegabile di gioco. Ma va bene così". La Nazione sulla vittoria viola

vedi letture

Secondo La Nazione, quelli di ieri sono stati i tre punti più pesanti della stagione della Fiorentina. Il quotidiano non lesina critiche sulla prestazione offerta dalla squadra di Vanoli al Bentegodi, dal quale esce comunque vincente per 1-0. Scrive, di preciso, il giornale locale: "Vittoria pesante, pesantissima, ma faticosa. Troppo faticosa. Così definire la Fiorentina di Verona cinica ma brutta è senza dubbio l’equazione migliore per raccontare l’1-0 firmato da Fagioli che spinge i viola nella direzione della salvezza".

La disamina del quotidiano è poi riassunta in poche righe, che racchiudono così la partita: "Avvio discreto (traversa di Fagioli), black out inspiegabile sul piano del gioco con la Fiorentina che rischia il tonfo in almeno tre occasioni e infine il lampo che vale un tesoro. Questo il riassunto della trasferta al Bentegodi. Tanto possesso palla e una spinta offensiva che punta sulle progressioni di Gud: Vanoli sceglie di affrontare così il Verona. [...] Brutta ma vincente, la Fiorentina, ma forse va bene così".