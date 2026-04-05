Dagli inviati

Scoppio del Carro, volo perfetto della Colombina! Le immagini da Piazza Duomo

Scoppio del Carro, volo perfetto della Colombina! Le immagini da Piazza Duomo
Ieri alle 11:16Dagli inviati
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

È stato perfetto il volo compiuto dalla Colombina, nel tradizionale Scoppio del Carro che avviene tutti gli anni a Firenze il giorno di Pasqua. Un segnale d'auspicio per la città intera, come vuole l'antica tradizione, secondo cui un volo senza intoppi da parte della Colombina avrebbe segnato un anno prospero, con un raccolto fortunato.

Il tutto dopo il tradizionale sorteggio delle semifinali del torneo di Calcio Storico, alla presenza anche di Sebastien Frey. Questo il video realizzato dall'inviato di FirenzeViola in Piazza Duomo: