FREY, Ai viola manca la miscela. Servono soldi

Intervistato da ParmaLive all'indomani del pareggio tra Fiorentina e Parma, l'ex portiere Sebastien Frey ha parlato così della partita e non solo: "A Firenze ci sono state anche emozioni, tenacia e coraggio. Ma quando la sfortuna ti si abbatte contro c’è poco da fare. Mi auguro ci si possa ancora riprendere. A Parma ho passato una parte importante della mia carriera e, nonostante la prestazione buona, servono i punti. Per sbloccare questa situazione servono due risultati positivi per rilanciarsi completamente. Aiuterebbe anche sul piano del morale. La situazione per i ragazzi è frustrante, lo comprendo. La Fiorentina la vedo in difficoltà, la miscela non c’è stata. Le aspettative non erano per niente quelle, bisogna ricominciare e ricostruire per portare la squadra in alto a livello europeo. Bisognerà investire soldi importanti”.