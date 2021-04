FOTO FV, Per Kokorin seduta personalizzata

Ha svolto ancora una volta una seduta personalizzata Aleksandr Kokorin, ormai acciaccato di lungo corso di casa Fiorentina. Come mostra la foto di FirenzeViola.it, l'attaccante russo ha concluso in anticipo l'allenamento rispetto al resto del gruppo avendo svolto una seduta personalizzata. Con il Sassuolo sicuramente non ci sarà, la settimana prossima saranno rivalutate le sue condizioni per eventualmente valutare la sua disponibilità per l'Hellas Verona.