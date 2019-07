FOTO FV, Moena si prepara ad accogliere la squadra

Moena si sta preparando ad accogliere, come ormai da tanti anni a questa parte, il ritiro estivo della Fiorentina. Ultimi preparativi nella perla della Val di Fassa in vista dell'arrivo dei tifosi viola, e domani sarà tutto pronto. Come anticipato già qui da FirenzeViola.it, il campo di allenamento della squadra avrà un look totalmente rinnovato, così come la sala stampa e il Viola Village, che al solito conterrà luoghi di ristoro e punti di animazione, anche per i più piccoli. Ecco le prime foto, targate FirenzeViola.it.