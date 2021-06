FIORINI, Il V. Park porterà tanti punti. Firenze...

Mattia Fiorini, centrocampista e capitano della Fiorentina Primavera, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale del club in compagnia di Sofia Lorireri. Queste le sue dichiarazioni: "Io ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni nella Cattolica Virtus, fino a 9 anni sono stato lì e poi dai Pulcini sono alla Fiorentina. Adesso posso dire di essere il capitano della Primavera e questo mi rende molto orgoglioso".

Come vi comportate con i ragazzi che non sono di Firenze, magari stranieri per far conoscere loro la città?

"Sicuramente li portiamo al Piazzale Michelangelo da dove si vede tutta Firenze ed è il posto più rappresentativo. Poi li facciamo fare loro il tour del centro... Rimangono tutti incantati dalla bellezza di Firenze".

Ci sono anche altri momenti che condividete fuori dal campo?

"Assolutamente. Fuori dal campo siamo molto uniti, usciamo sempre insieme. Questa estate abbiamo fissato io, i fratelli Pierozzi, Spalluto, Dutu, Chiti... Siamo tanti".

A Firenze si mangia molto bene, qual è il suo cibo preferito?

"La bistecca è un must a Firenze, ma anche il lampredotto, la trippa... Bisogna però stare sempre attenti all'alimentazione, ma quando mi voglio togliere lo sfizio lo faccio senza problemi".

Quanto è importante il Viola Park per voi ragazzi che potrete essere a contatto sempre con i grandi?

"E' importantissimo perché ti permette di rubare più dettagli possibili ai calciatori della Prima Squadra, ma sono convinto che a fine anno porti anche tanti punti perché comunque allenarsi tutti insieme, creare una famiglia vera e propria, porta risultati in campo".

Come è riuscito a conciliare studio e calcio?

"Giocando a questi livelli a calcio non è facile però facendo la Fiorentina School sono riuscito a diplomarmi ed è stato importante essendo la chiusura di un cerchio. Sono contento di questo".

Le capita mai di venire in centro dopo le partite?

"Da piccolino uscivo sempre il sabato sera in Repubblica. Adesso giriamo un po' i locali in qua e là, ma ci piace sempre stare in centro a Firenze".

La Fiorentina sta cercando di avere sempre più calciatori del posto. Quanto può essere importante?

"Importantissimo perché una persona di Firenze o della Toscana comunque sente molto di più il peso della maglia, è più orgoglioso a giocare per la Fiorentina. E' un qualcosa in più che dà la società e che può aiutare un sacco i ragazzi".