Fiorentina subito in campo in vista del Bologna, le immagini della seduta
Oggi alle 17:44Primo Piano
di Redazione FV

Archiviato il successo per 3-0 in Conference League contro il Rapid Vienna la Fiorentina è già tornata a focalizzarsi sulla Serie A. Ranieri e compagni infatti, che ieri sera erano impegnati contro i biancoverdi all'Allianz Stadion, già oggi si sono allenati al Viola Park. La sfida da preparare è quella di domenica pomeriggio, calcio d'inizio alle 18:00, al Franchi contro il Bologna.

In campo anche Gosens e Kean che mercoledì non sono partiti con la squadra alla volta dell'Austria. Di seguito le immagini dell'allenamento postate su Instagram dalla Fiorentina: 