Fiorentina, si continua a trattare Fagioli ma si è scaldata la pista con il Marsiglia per Koné

Anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio apre con Cher Ndour, nuovo centrocampista della Fiorentina. Arriva dal Paris Saint-Germain per 5 milioni di euro e il 50% della futura rivendita in favore dei francesi. Oggi sarà a Firenze per le visite mediche.

Il suo arrivo non preclude comunque quello di un altro centrocampista e, come riferito dal quotidiano, la pista più calda al momento è quella che porterebbe a Ismael Koné , centrocampista 22enne della nazionale canadese e del Marsiglia: operazione fattibile con la formula del prestito. L’altro obiettivo è sempre, per il quale però la Juventus continua a chiedere l'obbligo di riscatto e una cifra attorno ai 20 milioni di euro.