La Fiorentina piomba su Ismael Koné del Marsiglia: si lavora al prestito con opzione

La Fiorentina vuole sistemare il centrocampo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il nuovo nome è quello di Ismael Kone, canadese classe 2002 di proprietà del Marsiglia su cui Pradè e Goretti sono molto forti. I dirigenti lavorano al prestito con opzione per il riscatto. Può essere l’alternativa a Nicolò Fagioli per il quale non è ancora stata trovata la quadra sulla formula (la Juventus chiede il prestito con obbligo di riscatto).

Il profilo del calciatore

Nato in Costa d’Avorio ma naturalizzato canadese, Kone ha iniziato la sua carriera al CF Montreal per poi finire al Watford e, la scorsa estate, all’Olympique Marsiglia dove anche per via di qualche problema fisico iniziale (infortunio alla caviglia) non è riuscito a totalizzare più di 8 presenze in Ligue 1 e una in Coppa di Francia. È un centrale di centrocampo che, all’occorrenza, può spostarsi anche sulla trequarti.