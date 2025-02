Dagli inviati Fiorentina Primavera, il tecnico Galloppa: "Bravi nella ripresa a portare gara dalla nostra. Chi è davanti deve remare più forte"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa commenta la vittoria per 2-0 sul Cagliari: "Partita che sapevamo difficile perché il Cagliari è una squadra che si difende bene e compatta per poi puntare sui due davanti che hanno gamba. Lo sapevamo e dovevamo per questo essere bravi nel non possesso e pazienza con la palla. E' stata una partita chiusa ma nei primi venti minuti della ripresa siamo stati bravi a spostare la partita dalla nostra parte".

I cambi hanno cambiato la gara?

"Chi è entrato lo ha fatto bene ma avevamo questo piano di partire con il palleggio e poi far entrare giocatori un po' più di gamba e avere ampiezza che non abbiamo avuto nel primo tempo quando l'azione ha avuto pochi sviluppi. Siamo stati bravi a farlo nel secondo tempo"

Kouadio quanto è stato importante su Vinciguerra?

In mezzo ha fatto tanti duelli, e credo sia una crescita per i ragazzi farne tanti in partita e lui è bravo in questo.

Il primo posto è una responsabilità in più?

"A volte si sta meglio dietro ma ora abbiamo il vento in faccia e quindi dobbiamo pensare solo a remare più forte, con la massima serenità ma con la consapevolezza di quanto fatto, prendendoci la responsabilità di stare davanti. La concentrazione? Sono tutte partite difficili ed ognuna è un esame, è impossibile specchiarsi e abbassare la concentrazione. Chi viene qua, il posto e la classifica è uno stimolo in più per le altre ma anche per noi fa parte della crescita importante fatta"