Dagli inviati Fiorentina Primavera, Galloppa: "Concessi gol evitabili, potevamo vincerla"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato così nel post partita della gara pareggiata con l'Atalanta. Queste le parole raccolte da FirenzeViola.it: "Abbiamo creato tante situazioni per poterla vincere. Purtroppo abbiamo concesso dei gol evitabili, però nel secondo tempo c'è stata una bella reazione. Il rammarico è non aver segnato e aver creato 6-7 palle gol. Anche loro avevano avuto il turno di Champions. Facendo qualche cambio i ragazzi hanno fatto una grande partita, sono stati padroni per grandi tratti della partita. E' stata una partita folle quella di Varsavia in Champions, loro hanno tirato 4 volte in porta hanno fatto 3 gol in 15 minuti, questo per grandi demeriti nostri. All'estero però sono avanti, loro hanno grande minutaggio. Il risultato di oggi invece è bugiardo".

Esordire in Europa? "Esperienza bellissima, trasferta top e ambiente da Champions. E' talmente bello vivere queste cose che dobbiamo avere la voglia di viverne altre. Ci auguriamo di andare avanti. L'autostima di questa squadra è sempre stata alta. Dopo Roma, dopo il ko, siamo cresciuti. E quella di oggi è una bella iniezione di fiducia".