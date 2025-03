Fiorentina Primavera beffata nel finale: vince l'Inter 2-1 nonostante Rubino-gol

Beffa nel finale per la Fiorentina Primavera che riacciuffa l'Inter dei pari età a pochi minuti dalla fine ma poi cade in casa nerazzurra per un calcio di rigore guadagnato a tempo praticamente scaduto e poi realizzato da Topalovic. Finisce dunque 2-1 per l'Inter dopo una gara molto equilibrata, sbloccata da Mosconi (Inter) al 64' su lancio di Berenbruch.

All'86' il pareggio della Fiorentina con un grande tiro dalla distanza di Rubino che buca Zamarian e fa sperare i ragazzi di Galloppa, colpiti però da Topalovic su un rigore nato da una disattenzione della difesa viola e in particolare di Kouadio che trattiene in area lo stesso Topalovic, poi autore del gol partita. La Fiorentina scende così al terzo posto momentaneo della classifica del campionato Primavera 1 e resta a 56 punti, con l'Inter che sale al primo posto con 58 in attesa che giochi la Roma, attualmente anche lei a 58.