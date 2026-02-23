Fiorentina-Pisa 1-0, l'assedio viola viene premiato: Kean sblocca la gara!
18' - Ancora un ottimo Kean protegge la palla nella sua metà campo e va via a un uomo, ma con una mezza trattenuta cade a terra e perde la sfera. Tutto buono per l'arbitro.
15' - Sulle ali dell'entusiasmo prosegue la spinta della Fiorentina. Stavolta però è Dodo commettere fallo, dopo essersi allungato il pallone sulla fascia.
12' - Gol della Fiorentina! Kean porta in vantaggio i viola! Ancora una volta è Ndour ad arrivare al tiro, la deviazione della difesa pisana lascia la palla vacante in mezzo all'area, dove l'attaccante è rapido a girare sul secondo palo e siglare l'1-0!
10' - Monologo viola nei primi dieci minuti di gara. Stavolta è Brescianini a calciare forte da fuori, trovando l'opposizione della difesa avversaria.
7' - Ancora una Fiorentina pericolosa, con Kean che lavora bene il pallone spalle alla porta e sfera che arriva a Ndour: l'ex PSG calcia forte, trovando una bella risposta di Nicolas.
6' - Bella triangolazione sulla destra offensiva: Harrison duetta con Kean e il centravanti va al tiro dal limite col mancino, palla fuori.
3' - La Fiorentina prende subito il pallino del gioco, muovendo la sfera con pazienza da sinistra a destra.
2' - Subito contatti tra calciatori viola e nerazzurri: atterrato prima Dodo e poi Harrison, due volte fischiato fallo per la punizione.
1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dal Pisa.
18:29 - Squadre in campo, Fiorentina in tradizionale maglia viola, Pisa in tenuta gialla. A breve il via!
18:25 - Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Vanoli che conferma praticamente l'undici visto a Como ad eccezione di Mandragora, squalificato e sostituito da Ndour:
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri Parisi; Fagioli; Harrison, Ndour, Brescianini, Solomon; Kean
Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic.
Un quarto d'ora al calcio d'inizio di Fiorentina-Pisa, gara valida per la 26a giornata di campionato, nonché vero e proprio spareggio salvezza. Il derby dell'Arno di ritorno vale molto di più dei tre punti, rischia di segnare il finale di stagione per una o entrambe le squadre. Seguilo su FirenzeViola.it, con diretta testuale, aggiornamenti e voci dal campo!
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati