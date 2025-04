Fiorentina piatta e prevedibile: lo 0-0 col Parma allontana la Champions

Una giornata uggiosa che allontana il sogno Champions. Così il Corriere Fiorentino definisce la domenica del Franchi e un Fiorentina-Parma privo di emozioni, o quasi. La Fiorentina non va oltre lo 0-0 contro il pericolante Parma e di fatto frena la sua rincorsa verso le zone nobili della classifica. Senza ritmo e con poche idee, la squadra di Palladino ha finito per sbattere contro i gialloblu, tonificati dalla cura Chivu e addirittura in grado di mettere i brividi lungo la schiena dei tifosi viola: fortuna che in porta la Fiorentina ha De Gea, anche stavolta decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Bernabè dopo una manciata di minuti.

Scrive il Corriere: se con Juve, Atalanta e Milan, la manovra viola era stata intensa e piena di alternative, stavolta è piatta e fin troppo prevedibile: Fagioli (forse scosso dalle recenti novità sul caso scommesse) gira a vuoto e anche Gud non si vede mai. Il Parma poi, bisognoso di punti salvezza, è super aggressivo in ogni zona del campo e non a caso colleziona ben quattro cartellini già nel primo tempo: la tattica di Chivu comunque funziona e non a caso la Fiorentina non tira mai. Nella ripresa la musica è la stessa, anche se l’occasione improvvisa di Kean avrebbe potuto cambiare tutto.

Giovedì c’è il Celje per completare la missione semifinale di Conference, poi Cagliari ed Empoli. Altre due piccole in teoria alla portata ma che chiuderanno ogni spazio e venderanno cara la pelle. Per non perdere un’altra occasione insomma, Palladino dovrà studiare anche un piano B. Perché i punti pesano e il treno che porta in Europa non aspetta nessuno.