Dagli inviati
Fiorentina-Napoli, il presidente viola Giuseppe Commisso è arrivato al Franchi
Siamo a meno di un'ora dal fischio d'inizio del lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, gara valevole per la quinta giornata di Serie A, e il presidente viola, Giuseppe Commisso, è arrivato allo Stadio Artemio Franchi accolto da una folla di tifosi gigliati, con i quali il patron americano si è intrattenuto per una saluto e per diversi selfie. Dopo aver assistito alla partita di oggi Commisso, tornato in Italia e a Firenze in concomitanza delle celebrazioni per il Centenario della Fiorentina, farà rientro negli USA. Queste le immagini della sua presenza all'esterno del Franchi:
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tatticadi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Viery a sinistra e Ndour in mediana, davanti occhio a Beto
4 Viola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
Copertina
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com