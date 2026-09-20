Dagli inviati Fiorentina-Napoli, il presidente viola Giuseppe Commisso è arrivato al Franchi

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Siamo a meno di un'ora dal fischio d'inizio del lunch match delle 12.30 tra Fiorentina e Napoli, gara valevole per la quinta giornata di Serie A, e il presidente viola, Giuseppe Commisso, è arrivato allo Stadio Artemio Franchi accolto da una folla di tifosi gigliati, con i quali il patron americano si è intrattenuto per una saluto e per diversi selfie. Dopo aver assistito alla partita di oggi Commisso, tornato in Italia e a Firenze in concomitanza delle celebrazioni per il Centenario della Fiorentina, farà rientro negli USA. Queste le immagini della sua presenza all'esterno del Franchi: