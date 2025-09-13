Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-3, Pioli prova altre due mosse: dentro Nicolussi Caviglia e Fazzini

di Ludovico Mauro

Doppio cambio di Stefano Pioli al 64' di Fiorentina-Napoli: tra qualche applauso e qualche fischio, fuori Nicolò Fagioli e Simon Sohm. Al loro posto rispettivamente Hans Nicolussi Caviglia e Jacopo Fazzini.