Match point salvezza per la Fiorentina. Tutto affidato ai 'senatori'

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Il Corriere dello Sport lo definisce match-point salvezza. Il riferimento va all'incorcio di campionato in programma stasera tra Fiorentina e Lazio. De Gea e compagni hanno una missione da portare a termine e il riferimento al portiere spagnolo e a chi come lui rappresenta il Senato viola per esperienza, età, attitudine a certe sfide, non è per nulla causale. Perché è vero la Fiorentina ci arriva con molte indicazioni di segno più (sempre scartando la partita di Londra), però pure con l’incognita di una formazione d'emergenza tra squalificati, infortunati, recuperi (forse) in extremis e rientri a distanza di un paio di mesi.

Il Corriere insiste sul concetto di 'senatori': De Gea (capitano e non a caso spesso “parlante” al termine delle varie gare) indicare la strada giusta pure stasera, soprattutto stasera. Tocca a Ranieri e Dodo, a Gosens e Mandragora, protagonisti nei momenti non lontani dei successi in Italia e in Europa e chiamati adesso ad accompagnare gli altri verso la salvezza e una redenzione che sembrava impossibile a metà dicembre, quando la Fiorentina era staccatissima in fondo alla classifica e non aveva vinto una sola partita su quindici disputate. E invece una vittoria stasera porterebbe la squadra id Paolo Vanoli a +8 da Lecce e Cremonese, in questo momento terzultime.