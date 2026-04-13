Lazio e poi Palace. E a Firenze sono in pochi a credere nella remuntada
Nell'analizzare il sentimento del popolo viola, il Corriere dello Sport riporta anche le sensazioni dei tifosi in vista del quarto di finale di ritorno in Conference contro il Crystal Palace. Anche giovedì l'accoglienza di Firenze dovrebbe essere tiepida: pure per una gara da potenziale tappeto rosso contro il Crystal Palace, la prima squadra di Premier che arriva a Campo di Marte da febbraio 2016 (sedicesimi di Europa League, Fiorentina-Tottenham 1-1, con la squadra di Paulo Sousa sconfitta 3-0 a White Hart Lane ed eliminata), avrebbe meritato un'accoglienza migliore, contando anche che potrebbe essere l'ultima gara europea per diverso tempo.
Ma il risultato dell'andata - oltre alla ormai cronica ritrosia della piazza fiorentina verso la Conference - pesa e se altre volte in passato Firenze aveva alimentato speranze di un possibile ribaltone in casa dopo una sonora sconfitta all'andata in trasferta stavolta la prestazione in terra inglese ha spento qualsiasi fiammella di speranza nella maggior parte dei tifosi.
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