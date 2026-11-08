Fiorentina-Juventus 2-2, ovazione per Pedro e Oulai. Poi De Gea regala il pareggio

Tutti in piedi per Pedro Goncalves Christ Inao Oulai. ll portoghese e l'ivoriano vengono sostituiti al 65' da Vanoli e tutto il Franchi si spende in uno scroscio d'appalusi per entrambi: l'ex Trabzonspor alza vistosamente le braccia e lancia baci all'indirizzo della tribuna, ricambiando il tributo ricevuto.

Pochi minuti dopo arriva però il pareggio della Juventus. Calcio d'angolo da sinistra, De Gea sbaglia completamente l'uscita e Bremer ne approfitta, segnando da solo di testa. 2-2 a Campo di Marte.