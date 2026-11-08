Fiorentina-Juventus 2-2, ovazione per Pedro e Oulai. Poi De Gea regala il pareggio
FirenzeViola.it
Tutti in piedi per Pedro Goncalves Christ Inao Oulai. ll portoghese e l'ivoriano vengono sostituiti al 65' da Vanoli e tutto il Franchi si spende in uno scroscio d'appalusi per entrambi: l'ex Trabzonspor alza vistosamente le braccia e lancia baci all'indirizzo della tribuna, ricambiando il tributo ricevuto.
Pochi minuti dopo arriva però il pareggio della Juventus. Calcio d'angolo da sinistra, De Gea sbaglia completamente l'uscita e Bremer ne approfitta, segnando da solo di testa. 2-2 a Campo di Marte.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
3 Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino un gladiatore, Njie punge, Pedro e Franco ok. Ma dietro sono i soliti problemi
Copertina
Fiorentina-Juventus 2-2, le pagelle: Pellegrino un gladiatore, Njie punge, Pedro e Franco ok. Ma dietro sono i soliti problemi
Tommaso LoretoIl mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'è
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com