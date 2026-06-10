Fiorentina ingabbiata dagli esuberi: 26 prestiti di rientro da piazzare al più presto
Come scrive la Nazione, la Fiorentina si trova ad affrontare una questione particolarmente delicata legata ai numerosi giocatori di ritorno dai prestiti. Nelle prossime settimane saranno infatti 26 i calciatori attesi nuovamente al Viola Park, con un impatto economico complessivo vicino ai 10 milioni di euro netti di stipendi. Un tema che sarà al centro delle valutazioni della dirigenza, chiamata a definire le strategie per la prossima stagione.
La priorità riguarda soprattutto 16 elementi della prima squadra, mentre gli altri dieci sono giovani provenienti dal settore giovanile. Tra i rientri più pesanti a livello salariale figurano Lucas Beltran, Antonin Barak, Riccardo Sottil, M'Bala Nzola e Nicolas Valentini, tutti con ingaggi superiori o vicini al milione di euro netto annuo. A questi si aggiungono altri giocatori come Simon Sohm e Amir Richardson, che incidono comunque in modo significativo sul monte stipendi.
Le possibilità di permanenza sembrano limitate per gran parte del gruppo. Solo Beltran e Matias Moreno appaiono avere qualche chance di restare a disposizione di Grosso, mentre per molti altri si prospettano nuove cessioni o ulteriori prestiti. Un lavoro complesso che coinvolgerà l’area tecnica viola, chiamata a snellire la rosa e alleggerire i costi. Particolare attenzione andrà inoltre ai casi di Sottil, Nzola, Bianco e Caprini, tutti in scadenza nel 2027 e destinati a essere valutati con urgenza.
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