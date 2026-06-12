Fiorentina, idee Norton Cuffy del Genoa e Ruggeri per le fasce. Fazzini piace al Parma

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Nuovo nome per la corsia destra: Norton-Cuffy del Genoa. Per la sinistra piace molto Ruggeri. In uscita al Parma piace Fazzini

La Fiorentina vuole cambiare le fasce. E secondo SkySport a destra l'idea della Fiorentina è di Brooke Norton-Cuffy del Genoa visto che Dodo ha manifestato l'intenzione di lasciare la Fiorentina. L'altro nome per la fascia sinistra resta Matteo Ruggeri che piace molto a Fabio Paratici che insiste per averlo, sempre che ci sia la volontà del giocatore e dell'Atletico di separarsi nonostante la buona stagione fatta a Madrid. In uscita invece Jacopo Fazzini, che negli schemi di Grosso potrebbe avere poco spazio, piace al Parma.

Chi è Norton-Cuffy

Il terzino destro del Genoa è arrivato in Liguria nel 2024 con un contratto fino al 2029 dall'Arsenal anche se è di scuola Chelsea. Nato a Londra nel 2004, è anche nazionale Under 21. In questa stagione in rossoblù conta 29 presenze (ad aprile e maggio ha saltato sette partite, tra cui quella al Franchi con la Fiorentina, per un problema alla coscia), 2 gol e 1 assist.