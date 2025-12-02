Fiorentina, i 5 punti per uscire dalla crisi della Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone diverse soluzioni per la Fiorentina per uscire dalla crisi. In particolare 5. La prima riguarda un possibile cambio modulo passando al 4-3-1-2 con un trequartista e due punte per avere così maggiore solidità difensiva e trovare il modo di servire gli attaccanti. Il secondo punto riguardainvece Moise Kean: la punta deve smettere di colpire palo e iniziare a fare gol. Sono solo 2 le reti in Serie A quando un anno fa erano 12 a questo punto. Sono 4 i legni colpiti fin qui, è ora di aggiustare la mira.

Poi c'è la questione mentalità, il terzo punto: Vanoli ci batte fin dal primo giorno, bisogna accettare gli errori e non andare in confusione. Il quarto punto riguarda l'unità totale sbandierata anche da Dzeko al termine di Atalanta-Fiorentina. Infine il mercato: la rosea scrive che a gennaio servono almeno un esterno e un difensore. Goretti è già al lavoro.