Fiorentina-Genoa, sul finale scatta la contestazione: il Franchi canta "Fate ridere"
Lo scialbissimo 0-0 con cui la Fiorentina si assicura la salvezza fa scattare la contestazione allo stadio Franchi. Già in pieno recupero i pochi presenti avevano iniziato a intonare cori di disprezzo rispetto a quanto visto nel pomeriggio ma non solo. Un pari senza emozioni contro il Genoa che serve però a guadagnare la matematica permanenza in A dei viola, salutato con diversi sfottò, uno che evoca il "biscotto" a segnalare una gara priva di componenti agonistiche.
Poi la Fiesole intona un "Fate ridere" e "Andate a lavorare" verso i giocatori. Al triplice fischio la squadra viene subissata di fischi e insulti. La Fiorentina è salva, Paolo Vanoli è riuscito nell'arduo compito di evitare una retrocessione che a inizio 2026 sembrava più che probabile, ma il popolo fiorentino non apprezza.
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