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Fiorentina-Genoa finisce 0-0: è salvezza aritmetica tra i fischi

Fiorentina-Genoa finisce 0-0: è salvezza aritmetica tra i fischiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 16:57Primo Piano
di Redazione FV

Fiorentina-Genoa finisce 0-0. La gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato si chiude a reti inviolate, con la squadra di Paolo Vanoli che conquistando un punto trova l'aritmetica e definitiva salvezza. Allo stadio Artemio Franchi va in scena anche una sonora contestazione da parte dei tifosi viola. Pioggia di fischi all'indirizzo dei giocatori, che non si fermano sotto la Curva ma rientrano negli spogliatoi accompagnati dai cori "meritiamo di più", "uomini di m...." e "noi siamo la Fiorentina".