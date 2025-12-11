FirenzeViola
Fiorentina-Dinamo Kiev, Kean torna al gol e porta i viola avanti dopo i primi 45'
Si è da poco concluso il primo tempo della sfida di Conference League allo Stadio Artemio Franchi tra la Fiorentina e la Dinamo Kiev. I viola, dopo un inizio timido e impaurito, hanno trovato sempre più confidenza con la partita sfiorando in due occasioni, sempre con Edin Dzeko, la via del gol del vantaggio.
La rete dell'1-0 per la Fiorentina è però arrivata poco dopo, al 18', con Moise Kean che è tornato a segnare dopo oltre un mese e lo ha fatto con un bel colpo di testa su cross di Dodo indirizzando la palla sul secondo palo e battendo Neshcheret. La squadra di Vanoli ha poi chiuso la prima metà di gara senza subire grossi pericoli e sfiorando il raddoppio sempre con Kean.
