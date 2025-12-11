Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Kean in contropiede va vicino al raddoppio

Fiorentina-Dinamo Kiev 1-0, Kean in contropiede va vicino al raddoppioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:22Primo Piano
di Redazione FV

Al 36’ Kean va in azione solitaria, partendo sulla fascia sinistra ed accentrandosi dopo aver puntato Zakharchenko va poi al tiro sul primo palo: parata sul primo palo di Neshcheret ma occasione buona per i viola per fare 2-0.