Fiorentina-Deportivo A Coruña, le formazioni ufficiali: c'è Kean, esordio per Joao Mario
Alle 20 allo stadio curva Fiesole all'interno del Viola Park, gremito per l'occasione, si giocherà Fiorentina-Deportivo A Coruña. Sarà l'ultima occasione per Fabio Grosso per fare le prove ufficiali in vista dell'esordio stagionale il 14 in Coppa Italia, essendo l'ultima amichevole pre-stagionale. Ecco le formazioni, con Oulai out per febbre:
Le formazioni
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. A disp. Christensen, Lezzerini, Dodo, Fabbian, Fortini, Pongracic, Viery, Mandragora, Braschi, Piccoli, Kospo, Croci, Mazzeo, Jimenez. Allenatore: Fabio Grosso
Deportivo A Coruña: Ferillo, Noubi, Aubameyang, Eddachouri, Quagliata, Riki, Teun, Luismi Cruz, Ede, X.Navarro, Noè. A disposizione: German, Comas, Dani Barcia, Villares, Amatucci, Mario Soriano, Leo Roman, Quique Teijo, Xabi, Guerrero, Nsongo Bil, Kevin Sr. Allenatore: Antonio Hidalgo
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