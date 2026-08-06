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Arrivo Mastantuono ritarda ma all'aeroporto già un centinaio di tifosi viola

Arrivo Mastantuono ritarda ma all'aeroporto già un centinaio di tifosi viola
Ieri alle 18:09Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Niccolò Righi
Alle 18 già un centinaio di tifosi all'aeroporto per l'arrivo di Franco Mastantuono, il cui aereo è però in ritardo

Grande entusiasmo per l'arrivo di Franco Mastantuono. Annunciato inizialmente per le 18 (ma il volo è in ritardo e l'arrivo potrebbe slittare di diversi minuti se non di un'oretta), già molti tifosi si sono ritrovati a Peretola per dare il benevenuto al giocatore argentino che arriva in prestito secco dal Real Madrid. Al momento sono circa un centinaio i viola ad attenderlo, alcuni con maglie e sciarpe della Fiorentina, nel caldo asfissiante dell'aeroporto. Ma di sicuro dovranno avere sopportarlo ancora per un po' e avere pazienza.