Per Sky il Bologna piomba su Roberto Piccoli: lo vuole a titolo definitivo

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Il futuro di Roberto Piccoli è ancora incerto. Oltre al Gena, ora lo ha messo nel mirino il Bologna che continua il lavoro sul mercato in entrata e sta pensando di portare in rosa un altro attaccante, con una possibile operazione a titolo definitivo. I dialoghi - racconta Sky Sport - sono appena iniziati e quindi la trattativa è da impostare essendo nelle fasi iniziali. I rossoblu vorrebbero il giocatore a titolo definitivo.