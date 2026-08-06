Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1, al Viola Park termina in pareggio
22:07 - Si chiude così la nostra diretta testuale, restate connessi per voci e notizie di ogni tipo. Buona serata!
90' + 6' - Senza altri sussulti finisce la sfida del Viola Park: Fiorentina e Deportivo chiudono in pareggio per 1-1.
90' + 5' - Cerca la sventagliata Viery sulla destra, ma il lancio finisce nella terra di nessuno.
90' + 3' - La Fiorentina prova a vincerla, Christensen lancia spesso in avanti.
90' - Iniziano sei minuti di recupero.
88' - Punizione in area per il Deportivo: Pongracic gioca la palla volontariamente a Christensen, che la prende con le mani. Sul tiro va Nsongo, che trova una deviazione e pareggia quindi la contesa. 1-1 al Viola Park.
86' - E ancora: dentro Croci per Fagioli e Fortini per Ndour.
80' - Altre sostituzioni: fuori Dragusin per Pongracic, Brescianini per Fabbian, Atta per Mazzeo e Kean per Piccoli.
76' - Giusta chiusura di Fagioli, che strappa un fallo utile alla squadra davanti alla difesa viola.
72' - Altri cambi per Grosso. Escono tra gli applausi Valdepenas e Joao Mario, ai loro posti Jimenez e Dodo.
71' - Riprende il gioco e il Deportivo colpisce una traversa dopo un buon traversone in area.
68' - Altro cooling break.
64' - Ennesima giocata sontuosa di Atta, ancora una volta eccezionale nel venir via tra tre uomini. Applausi per lui.
61' - Primi cambi di Grosso: Viery per Ranieri, Mandragora per Gudmundsson e Christensen per De Gea.
60' - Splendido movimento di Kean a eludere un avversario, nasce un contropiede che porta proprio l'attaccante a ricevere un cross in area: l'avversario lo strattona leggermente, per l'arbitro non c'è rigore.
56' - Grossa svista difensiva della Fiorentina e De Gea ci mette una pezza: lo spagnolo esce fuori dalla propria area e ferma in scivolata Aubameyang, pronto a involarsi verso di lui.
54' - Tempestivo ancora una volta Dragusin, abile nel proteggere la palla e a subire fallo.
50' - Stavolta è Ndour a commettere fallo a metà campo, concedendo al Deportivo una punizione che non viene però sfruttata a dovere.
47' - Bell'anticipo di Dragusin a metà campo, poi Ndour subisce un fallo da dietro.
46' - Via alla ripresa! Battono i viola.
Intervallo
45' + 6' - Duplice fischio dell'arbitro, Fiorentina e Deportivo vanno a riposo sul punteggio di 1-0. Decide la rete di Ndour.
45' + 2' - Pericolo Ranieri di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma palla che si spegne fuori.
45' - Segnalati sei minuti di recupero.
42' - Puntuale ancora una volta Ranieri, che chiude leggendo bene un passaggio filtrante degli spagnoli in zona offensiva.
40' - Ancora pericolosa la squadra di Grosso: bel cross di Joao Mario, Kean e Gudmundsson non ci arrivano di testa.
38' - Tornano a funzionare i riflettori, riprende il gioco.
34' - Black out momentaneo al Viola Park, gioco fermo in attesa che torni la luce sul campo.
32' - Occasione per Kean! Fagioli imbuca in area per Gudmundsson, dopo un rimpallo la palla finisce all'attaccante che calcia da solo di prima: il suo sinistro esce fuori.
30' - Gudmundsson sventaglia per Joao Mario, che sale sulla fascia e serve Atta in verticale. Stavolta il francese tenta un tiro/cross che escel sul fondo.
27' - Dopo che il gioco ha ripreso, la Fiorentina palleggia con i suoi giocatori più tecnici.
24' - Cooling break.
21' - Buon lavoro di Kean spalle alla porta, abile il centravanti a guadagnare un fallo che fa salire la squadra.
19' - Ancora un intervento con ottimo tempismo di Ranieri, che entra in scivolata e ferma una bella ripartenza degli spagnoli.
16' - Gol di Ndour! Proprio sugli sviluppi della punizione guadagnata da Atta, Dragusin fa la torre di testa e il centrocampista fa partire un destro al volo molto bello, che scende sul secondo palo. 1-0 per i viola.
15' - Slalom stupendo di Atta in mezzo a tre uomini, l'ex Udinese va via dal traffico e percorre elegantemente tutto il campo palla al piede. Gli avversari lo stendono col fallo.
13' - Grande manovra corale della Fiorentina, avviata da Joao Mario e proseguita da Gudmundsson e Atta. Poco dopo, proprio l'islandese colpisce di testa con la palla che sfiora il palo.
9' - Provano il solito asse Fagioli e Kean, col regista che lancia in profondità il centravanti. Stavolta però la palla è lunga.
7' - Muove la palla bene il Deportivo, Ranieri chiude bene su un cross invitante dalla sinistra.
3' - Mezzo errore di Noubi che lancia Kean in campo aperto, ma l'attaccante non doma la palla e viene fermato prima di involarsi verso la porta.
1' - Partiti! Primo pallone mosso dagli spagnoli.
20:01 - Squadre in campo, Fiorentina in maglia viola, Deportivo in tenuta nera.
19:57 - Queste le formazioni ufficiali:
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. A disp. Christensen, Lezzerini, Dodo, Fabbian, Fortini, Pongracic, Viery, Mandragora, Braschi, Piccoli, Kospo, Croci, Mazzeo, Jimenez. Allenatore: Fabio Grosso
Deportivo La Coruña: Ferillo, Noubi, Aubameyang, Eddachouri, Quagliata, Riki, Teun, Luismi Cruz, Ede, X.Navarro, Noè. A disposizione: German, Comas, Dani Barcia, Villares, Amatucci, Mario Soriano, Leo Roman, Quique Teijo, Xabi, Guerrero, Nsongo Bil, Kevin Sr. Allenatore: Antonio Hidalgo
Pochi minuti al fischio d'inizio di Fiorentina-Deportivo A Coruna, gara amichevole in programma alle ore 20 al Viola Park. Una bella occasione per mettersi in mostra per la squadra di Fabio Grosso, contro un altro avversario di rispetto e nella serata dell'arrivo di Franco Mastantuono. Su Radio FirenzeViola il racconto della partita a cura del nostro inviato Andrea Giannattasio, su FirenzeViola.it la diretta testuale e ogni aggiornamento dal campo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati