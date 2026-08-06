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Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1, al Viola Park termina in pareggio

Fiorentina-Deportivo A Coruna 1-1, al Viola Park termina in pareggioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:07Primo Piano
di Ludovico Mauro
Il racconto testuale di Fiorentina-Deportivo A Coruna: ecco la cronaca testuale dell'amichevole al Viola Park

22:07 - Si chiude così la nostra diretta testuale, restate connessi per voci e notizie di ogni tipo. Buona serata!

90' + 6' - Senza altri sussulti finisce la sfida del Viola Park: Fiorentina e Deportivo chiudono in pareggio per 1-1.

90' + 5' - Cerca la sventagliata Viery sulla destra, ma il lancio finisce nella terra di nessuno.

90' + 3' - La Fiorentina prova a vincerla, Christensen lancia spesso in avanti.

90' - Iniziano sei minuti di recupero.

88' - Punizione in area per il Deportivo: Pongracic gioca la palla volontariamente a Christensen, che la prende con le mani. Sul tiro va Nsongo, che trova una deviazione e pareggia quindi la contesa. 1-1 al Viola Park.

86' - E ancora: dentro Croci per Fagioli e Fortini per Ndour.

80' - Altre sostituzioni: fuori Dragusin per Pongracic, Brescianini per Fabbian, Atta per Mazzeo e Kean per Piccoli.

76' - Giusta chiusura di Fagioli, che strappa un fallo utile alla squadra davanti alla difesa viola.

72' - Altri cambi per Grosso. Escono tra gli applausi Valdepenas e Joao Mario, ai loro posti Jimenez e Dodo.

71' - Riprende il gioco e il Deportivo colpisce una traversa dopo un buon traversone in area.

68' - Altro cooling break.

64' - Ennesima giocata sontuosa di Atta, ancora una volta eccezionale nel venir via tra tre uomini. Applausi per lui.

61' - Primi cambi di Grosso: Viery per Ranieri, Mandragora per Gudmundsson e Christensen per De Gea.

60' - Splendido movimento di Kean a eludere un avversario, nasce un contropiede che porta proprio l'attaccante a ricevere un cross in area: l'avversario lo strattona leggermente, per l'arbitro non c'è rigore.

56' - Grossa svista difensiva della Fiorentina e De Gea ci mette una pezza: lo spagnolo esce fuori dalla propria area e ferma in scivolata Aubameyang, pronto a involarsi verso di lui.

54' - Tempestivo ancora una volta Dragusin, abile nel proteggere la palla e a subire fallo.

50' - Stavolta è Ndour a commettere fallo a metà campo, concedendo al Deportivo una punizione che non viene però sfruttata a dovere.

47' - Bell'anticipo di Dragusin a metà campo, poi Ndour subisce un fallo da dietro.

46' - Via alla ripresa! Battono i viola.

Intervallo

45' + 6' - Duplice fischio dell'arbitro, Fiorentina e Deportivo vanno a riposo sul punteggio di 1-0. Decide la rete di Ndour.

45' + 2' - Pericolo Ranieri di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma palla che si spegne fuori.

45' - Segnalati sei minuti di recupero.

42' - Puntuale ancora una volta Ranieri, che chiude leggendo bene un passaggio filtrante degli spagnoli in zona offensiva.

40' - Ancora pericolosa la squadra di Grosso: bel cross di Joao Mario, Kean e Gudmundsson non ci arrivano di testa.

38' - Tornano a funzionare i riflettori, riprende il gioco.

34' - Black out momentaneo al Viola Park, gioco fermo in attesa che torni la luce sul campo.

32' - Occasione per Kean! Fagioli imbuca in area per Gudmundsson, dopo un rimpallo la palla finisce all'attaccante che calcia da solo di prima: il suo sinistro esce fuori.

30' - Gudmundsson sventaglia per Joao Mario, che sale sulla fascia e serve Atta in verticale. Stavolta il francese tenta un tiro/cross che escel sul fondo.

27' - Dopo che il gioco ha ripreso, la Fiorentina palleggia con i suoi giocatori più tecnici.

24' - Cooling break.

21' - Buon lavoro di Kean spalle alla porta, abile il centravanti a guadagnare un fallo che fa salire la squadra.

19' - Ancora un intervento con ottimo tempismo di Ranieri, che entra in scivolata e ferma una bella ripartenza degli spagnoli.

16' - Gol di Ndour! Proprio sugli sviluppi della punizione guadagnata da Atta, Dragusin fa la torre di testa e il centrocampista fa partire un destro al volo molto bello, che scende sul secondo palo. 1-0 per i viola.

15' - Slalom stupendo di Atta in mezzo a tre uomini, l'ex Udinese va via dal traffico e percorre elegantemente tutto il campo palla al piede. Gli avversari lo stendono col fallo.

13' - Grande manovra corale della Fiorentina, avviata da Joao Mario e proseguita da Gudmundsson e Atta. Poco dopo, proprio l'islandese colpisce di testa con la palla che sfiora il palo.

9' - Provano il solito asse Fagioli e Kean, col regista che lancia in profondità il centravanti. Stavolta però la palla è lunga.

7' - Muove la palla bene il Deportivo, Ranieri chiude bene su un cross invitante dalla sinistra.

3' - Mezzo errore di Noubi che lancia Kean in campo aperto, ma l'attaccante non doma la palla e viene fermato prima di involarsi verso la porta.

1' - Partiti! Primo pallone mosso dagli spagnoli.

20:01 - Squadre in campo, Fiorentina in maglia viola, Deportivo in tenuta nera.

19:57 - Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-2-1):  De Gea, Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. A disp. Christensen, Lezzerini, Dodo, Fabbian, Fortini, Pongracic, Viery, Mandragora, Braschi, Piccoli, Kospo, Croci, Mazzeo, Jimenez. Allenatore: Fabio Grosso

Deportivo La Coruña: Ferillo, Noubi, Aubameyang, Eddachouri, Quagliata, Riki, Teun, Luismi Cruz, Ede, X.Navarro, Noè. A disposizione: German, Comas, Dani Barcia, Villares, Amatucci, Mario Soriano, Leo Roman, Quique Teijo, Xabi, Guerrero, Nsongo Bil, Kevin Sr. Allenatore: Antonio Hidalgo

Pochi minuti al fischio d'inizio di Fiorentina-Deportivo A Coruna, gara amichevole in programma alle ore 20 al Viola Park. Una bella occasione per mettersi in mostra per la squadra di Fabio Grosso, contro un altro avversario di rispetto e nella serata dell'arrivo di Franco Mastantuono. Su Radio FirenzeViola il racconto della partita a cura del nostro inviato Andrea Giannattasio, su FirenzeViola.it la diretta testuale e ogni aggiornamento dal campo.