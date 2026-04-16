FirenzeViola Fiorentina-Crystal Palace 1-1, glaciale Gudmundsson: pareggia su rigore

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Pareggia la Fiorentina alla mezz'ora con Gudmundsson! Richards colpisce Mandragora nel cuore dell'area di rigore dopo che un pallone si era impennato, Gil Manzano non ha dubbi e fischia il penalty per la Fiorentina. L'islandese è glaciale dal dischetto e spiazza Henderson, facendo 1-1 al Franchi.