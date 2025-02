Fiorentina-Como, la designazione dopo le polemiche contro l'Inter: arbitrerà Piccinini

vedi letture

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la 25a giornata di Serie A, con la Fiorentina impegnata al Franchi contro il Como alle ore 12.30. La scelta del designatore Rocchi, dopo le polemiche per la partita persa dai viola contro l'Inter a San Siro e per l'arbitraggio di La Penna, è ricaduta su Marco Piccinini della sezione diForlì.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e D'Ascanio, oltre al quarto uomo che sarà Daniele Rutella della sezione di Enna. Al VAR invece ci sarà Marini, mentre il suo assistente, ovvero l'Avar sarà Manganiello.

FIORENTINA – COMO h.12.30

PICCININI

ZINGARELLI – D’ASCANIO

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MANGANIELLO