Fiorentina-Bologna, tante insufficienze nei viola: malissimo Pablo Marì e Gosens

Un pari che sa di vittoria per la Fiorentina, che acciuffa al 95' un punto insperato dopo essere stata sempre sotto contro un Bologna superiore. La differenza dei valori tra le due squadre viene fuori anche dalle pagelle di quotidiani e siti specializzati. Tante insufficienze per la squadra di Stefano Pioli, sul banco degli imputati ci finiscono soprattutto due tra i più esperti, Pablo Marì e Robin Gosens. La Gazzetta dello Sport scrive sullo spagnolo: respinge male due volte di testa e Castro non perdona, voto 5,5; sul tedesco invece: rientra dopo il problema al flessore, non al top e si vede, infatti perde tutti i duelli, voto 5.

Il Corriere dello Sport dà invece 4,5 a Pablo Marì: sul gol di Castro ha grandi responsabilità, anche in altre situazioni non è impeccabile, mentre di Gosens (voto 5) scrive: attacca Holm e si deve difendere da Holm, fa fatica in tutte e due le fasi.

Ecco i voti di oggi:

Pablo Marì, le pagelle:

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 5

Corriere Fiorentino: 4

Tuttomercatoweb.com: 4,5

FirenzeViola.it: 5

Robin Gosens, le pagelle:

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

Tuttomercatoweb.com:4,5

FirenzeViola.it: 5