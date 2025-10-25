FirenzeViola
Fiorentina-Bologna, attesi circa 20mila tifosi al Franchi
FirenzeViola.it
Dopo le trasferte della Fiorentina a San Siro e a Vienna, con migliaia di tifosi al seguito in entrambe le gare, la squadra viola tornerà a giocare al Franchi, domani alle 18 contro il Bologna dell'ex Italiano. Il tecnico, fermato dalla polmonite, non sarà al Franchi ma al suo posto ci sarà un fiorentino doc come Daniel Niccolini.
Nonostante il Bologna sia inoltre una squadra che negli ultimi anni ha conteso l'Europa e gli obiettivi alla Fiorentina, al momento non sono neanche 20mila i tifosi che si sono assicurati il posto allo stadio Franchi. C'è comunque tempo, almeno per i tifosi viola, per gli indecisi per acquistare il biglietto fino alle 18 di domani.
