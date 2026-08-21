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Fiorentina e Bayer continuano a trattare per Poku: operazione da 20 milioni

Fiorentina e Bayer continuano a trattare per Poku: operazione da 20 milioni
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 13:12Primo Piano
di Pietro Lazzerini
Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Bayer Leverkusen per Ernest Poku: l'affare si potrebbe completare per circa 20 milioni di euro

Ernest Poku continua a essere uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata della Fiorentina. Il club viola, impegnata anche nella potenziale trattativa in uscita per Moise Kean, sta portando avanti la trattativa con il Bayer Leverkusen che ha già dato la disponibilità a cedere il calciatore. 

Al momento non è certo se questo eventuale affare si concluderà a titolo definitivo o con una formula alternativa, ma la cifra complessiva sarà di circa 20 milioni di euro. Le parti sono a lavoro per concludere l'operazione nel minor tempo possibile. 