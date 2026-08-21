Calciomercato
Fiorentina e Bayer continuano a trattare per Poku: operazione da 20 milioni
Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Bayer Leverkusen per Ernest Poku: l'affare si potrebbe completare per circa 20 milioni di euro
Ernest Poku continua a essere uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata della Fiorentina. Il club viola, impegnata anche nella potenziale trattativa in uscita per Moise Kean, sta portando avanti la trattativa con il Bayer Leverkusen che ha già dato la disponibilità a cedere il calciatore.
Al momento non è certo se questo eventuale affare si concluderà a titolo definitivo o con una formula alternativa, ma la cifra complessiva sarà di circa 20 milioni di euro. Le parti sono a lavoro per concludere l'operazione nel minor tempo possibile.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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