FirenzeViola
Fiorentina-Atalanta, Fazzini verso il forfait: ecco il motivo
FirenzeViola.it
Non era destinato certamente a essere uno dei protagonisti, ma per Jacopo Fazzini domani non ci dovrebbe essere spazio neanche in panchina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti il centrocampista della Fiorentina è stato colpito da un attacco febbrile e la sua presenza nella sfida di domani contro l'Atalanta è quantomeno in dubbio. Fazzini non gioca una gara da titolare dal 13 aprile scorso e in generale è partito dal 1' soltanto in tre occasioni nelle ultime 15 gare tra campionato e Conference, rimanendo in panchina sia contro il Genoa che contro la Juventus.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaPrimavera, in semifinale sarà Fiorentina-Bologna: i rossoblù hanno ribaltato la Roma 2-1
Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com