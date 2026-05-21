FirenzeViola Fiorentina-Atalanta, Fazzini verso il forfait: ecco il motivo

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Non era destinato certamente a essere uno dei protagonisti, ma per Jacopo Fazzini domani non ci dovrebbe essere spazio neanche in panchina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it infatti il centrocampista della Fiorentina è stato colpito da un attacco febbrile e la sua presenza nella sfida di domani contro l'Atalanta è quantomeno in dubbio. Fazzini non gioca una gara da titolare dal 13 aprile scorso e in generale è partito dal 1' soltanto in tre occasioni nelle ultime 15 gare tra campionato e Conference, rimanendo in panchina sia contro il Genoa che contro la Juventus.