Fiorentina, accelerata per Dzeko. Tuttosport: "Pronto un biennale a 2 mln a stagione"

Secondo quanto riportato da Tuttosport la Fiorentina fa sul serio per Edin Dzeko. I segnali all'attaccante in uscita dal Fenerbahce a parametro zero sono stati lanciati ed è pronta a accelerare l'operazione per sorpassare così il Bologna, anch'esso sulle tracce del bosniaco. C'è fiducia in attesa della risposta da parte dell'ex di City, Inter e Roma che pur non essendo calcisticamente più giovane ha dimostrato anche nelle ultime due stagioni disputate in Turchia di essere ancora fra i migliori nel suo ruolo.

Pure il futuro allenatore viola Stefano Pioli lo stima da sempre, il che ha rafforzato la decisione della Fiorentina che ha pronto per Dzeko un biennale a 2 milioni di euro netti più eventuali bonus.