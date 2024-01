FIORE-UDI, L'incredibile numero dei primi 15 minuti

FirenzeViola.it

La sconfitta subita contro il Sassuolo ha bloccato la serie positiva che la Fiorentina era riuscita a costruire a cavallo tra la 14esima e la 18esima giornata con 13 punti conquistati in 5 gare. L'Udinese sta provando a risalire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma ha solo due vittorie ottenute dall'inizio della stagione e detiene il record di pareggi per questa Serie A: ben 11. I numeri riportati da Footstats a proposito della partita delle 18 vedono nettamente la Fiorentina in vantaggio negli scontri al Franchi.

32 i successi viola nelle 48 partite di campionato giocate nel capoluogo toscano, quindi nel 66,6% dei casi (due volte su tre). La sesta e ultima affermazione dell'Udinese? Un trionfo per i bianconeri, lo 0-4 del 27 aprile 2022 e c'erano Italiano sulla panchina viola e Cioffi su quella dei friulani.

La Fiorentina è in corsa per il titolo di cooperativa del gol di questo campionato. Prima dello svolgimento di questo turno, i viola erano nel gruppetto dei secondi a quota 12 marcatori diversi, dietro a Frosinone e Juventus che erano avanti con 13. Fiorentina e Udinese sono due squadre che hanno dovuto fronteggiare molti rigori contro: sei a testa. Solo il Sassuolo ha fatto peggio rispetto a loro due con 7. Nessuno segna di più della Fiorentina e di meno dell'Udinese nei primi 15 minuti di gioco: 7 le marcature gigliate, zero per i bianconeri. Un approccio alla gara totalmente diverso tra le due.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E SERIE B)

48 incontri disputati

32 vittorie Fiorentina

10 pareggi

6 vittorie Udinese

102 gol fatti Fiorentina

48 gol fatti Udinese

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1930/1931 Serie B Fiorentina-Udinese 3-2, 13° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2022/2023 Serie A Fiorentina-Udinese 2-0, 35° giornata