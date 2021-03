FIO-MIL, I convocati di Prandelli. Out Koko e Igor

ACF Fiorentina ha reso noti i nomi di tutti i 23 convocati di mister Prandelli per la gara di domani contro il Milan. Igor e Kokorin sono gli unici assenti. Ecco la lista: Amrabat, Barreca, Biraghi, Bonaventura, Caceres, Callejon, Castrovilli, Dragowski, Eysseric, Kouame, Malcuit, Milenkovic, M. Quarta, Montiel, M. Olivera, Pezzella, Pulgar, Ribery, Rosati, Terracciano, B. Valero, Venuti, Vlahovic.

| SQUAD LIST



I convocati viola per #FiorentinaMilan | The viola players to face @acmilan

Powered by @Tires_Tomket #Fiorentina #ForzaViola#FIOvMIL pic.twitter.com/FgQu2qHblP