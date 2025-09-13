Dagli inviati Fazzini rammaricato: "Dobbiamo capire il perché di certi errori: certo che ne usciremo"

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi, al termine della sconfitta contro il Napoli, ha preso la parola anche il centrocampista della Fiorentina Jacopo Fazzini. Ecco le sue parole: “Non siamo partiti bene, andare sotto 2-0 dopo 15’ è duro: dobbiamo capire perché anche perché era già successo in Conference. Contro il Napoli devi sempre stare attenti. Dobbiamo ripartire da quelle cose positive fatte in settimana”.

Qual è il suo ruolo preferito?

“Mi piace fare sia la mezzala offensiva che il trequartista, mi piace puntare la linea avversaria. Posso fare quello che mi ha chiesto il mister oggi”.

Si sente in grado di reclamare una maglia e fare il titolare?

“Sì, mi sento pronto per giocare. Il mister poi deve fare delle scelte e io mi farò sempre trovare pronto a prescindere dai minuti che giocherò”.

Era la prima al Franchi: che emozioni ha provato?

“È stata un’emozione incredibile per me che son tifoso: da brividi. Lo spogliatoio però non era contento per quello che ha raccolto stasera, sono certo che ne usciremo alla grande perché siamo un grande gruppo”.