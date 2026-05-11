Social Fagioli cambia agente: entrato nella scuderia di Giovanni Branchini

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Novità per Nicolò Fagioli che cambia ufficialmente agente. La notizia era nell'aria ma oggi c'è stata la comunicazione, via social, dalla nuova agenzia, quella di Giovanni Branchini e associati. Il giocatore è stato seguito per anni, anche in quelli difficili della squalifica, da Marco Giordano, figlio dell'ex giocatore laziale Bruno.

Ora il centrocampista della Fiorentina vuole voltare pagina e per farlo sceglie anche una nuova agenzia appunto, che oggi scrive su Instagram: "Siamo lieti di annunciare l’ingresso di Nicolò Fagioli nella nostra agenzia!!! Giocatore di grande talento, visione e professionalità, Nicolò rappresenta un profilo di assoluto valore!!! Siamo orgogliosi di intraprendere insieme questo nuovo percorso, con l’obiettivo di costruire un futuro ricco di soddisfazioni e successi. Benvenuto, Nicolò. È un piacere averti con noi" si legge nel post della "Branchini Associati.. Vedremo se, come accade spesso nei cambi di agenti, c'è dietro anche il mercato. Branchini nella Fiorentina ha anche Mbala Nzola, attualmente in prestito al Sassuolo.