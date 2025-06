Europeo Under21, Italia-Romania 1-0: 90 minuti per Ndour, zero per Bianco

È finito 1-0 il match d'esordio degli azzurrini all'Europeo Under21 che si disputa in Slovacchia. La formazione di Carmine Nunziata ha superato la Romania 1-0 grazie al gol, realizzato al 25', da Tommaso Baldanzi. Da ricordare l'errore dal dischetto (su un rigore causato da Ndour) nel recupero della prima frazione di gioco da parte dell'ex viola Munteanu che si è fatto ipnotizzare dagli undici metri da Deplanches. Nella ripresa l'Italia ha sfiorato il raddoppio con Pirola e Baldanzi, mentre la Romania aveva segnato, con Stoica, la rete del pareggio ma in posizione irregolare.

Cher Ndour, l'unico gigliato sul terreno di gioco, è rimasto in campo per tutta la durata della gara. Così come i due ex Fiorentina Ghilardi e Munteanu. Zero minuti per Bianco, mentre quasi 10 primi, recupero compreso, per Kayode. La situazione del gruppo A vede i gigliati primi a 3 punti con la Spagna (che nel pomeriggio ha battuto 3-2 la Slovacchia) con i padroni di casa e la Romania ferme a zero. Prossimo appuntamento per gli azzurrini sabato 14 giugno alle 21:00 contro la Slovacchia.