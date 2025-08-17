Gosens non si muove. I perché del no della Fiorentina all'Atalanta

Ha destato un po' di preoccupazione nella giornata di ieri l'interesse dell'Atalanta per Robin Gosens. Un assalto al laterale tedesco per riportarlo a Bergamo, nella piazza che lo ha visto esplodere come calciatore con Gasperini in panchina. Oggi c'è Juric ma l'Atalanta ha provato comunque a strappare il calciatore alla Fiorentina offrendo 12 milioni di euro, una cifra che ha portato però a un no secco del club viola.

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ricostruisce il no arrivato dai dirigenti gigliati alla proposta della Dea. Per il direttore sportivo Pradè, Gosens è incedibile e centrale nel progetto viola tanto da non essere disposto a prendere in esame alcuna trattativa. Neanche di fronte ad eventuali rilanci da parte del club di Percassi dunque si potrebbe aprire una trattativa, e le ragioni - sottolinea il quotidiano - non sono solo economiche: privarsi in questa fase del mercato di un pilastro come l'esterno tedesco significherebbe anche doverlo sostituire con un giocatore all'altezza, compito affatto semplice. La fascia sinistra della Fiorentina è già pronta con Gosens titolare e Parisi in panchina, non ci sono discussioni che possono far cambiare idea.