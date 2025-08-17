Meno 5 all'inizio. Chi sono i 4 viola già vicini al 100% della forma fisica
Mancano cinque giorni alla prima partita ufficiale e in casa Fiorentina è partito il count-down. Come scrive stamani La Nazione, Stefano Pioli riparte da alcune certezze e qualche dubbio in vista del doppio impegno di Conference League e dell'esordio in campionato a Cagliari domenica prossima. Fra i dubbi c'è la tenuta fisica della squadra alle prese con la fatica del ritiro estivo. Ma Pioli ha comunque in mano un poker di giocatori che sembrano già stare bene.
Come Pongracic, per esempio, già vicino al 100 per cento della condizione. Oppure Dodo, sul quale il quotidiano sottolinea come non sembri pesare la dialettica legata al rinnovo. Quindi Fagioli, pronto a conquistare Firenze in un nuovo progetto tattico e già al 90%, e Kean, all'85% della forma.
