Primavera, buona la prima! Vittoria per 2-0 sul Torino all'esordio
Prima uscita stagionale per la Fiorentina di Daniele Galloppa, che batte per 2-0 il Torino. I viola convincono nei primi 90 minuti stagionali, con una squadra che mette in seria difficoltà i granata fin dai primi minuti di gioco, con tante occasioni sprecate solamente nei primi 10 minuti di gioco, soprattutto con il numero 9: Riccardo Braschi.
Dopo 18 minuti dal fischio d'inizio è il numero 8 viola, Deli, a mettere la prima firma stagionale sul tabellone. Anche questa occasione, nata da una bella ripartenza guidata da Mazzeo, era inizialmente stata sbagliata da Braschi, bravo però poi Deli a mettere in rete con freddezza. Solamente 6 minuti dopo il gol che aveva aperto le danze, arriva il secondo centro per i viola, questa volta con il numero 10 Giorgio Puzzoli. Tante le occasioni per la Fiorentina, che ne ha forse sprecate troppe. Da sottolineare un grandissimo tiro a giro di Mazzeo, che per poco, al minuto 33, non trova un eurogol.
Il Torino prova a reagire nel secondo tempo ma con azioni inconcludenti che non hanno mai davvero impensierito la porta difesa da Fei. Al 79esimo i granata si ritrovano con un uomo in meno, in quanto Carrascosa dà un brutto colpo al viso a Puzzoli, che per l'ennesima volta aveva messo in estrema difficoltà gli avversari.
Al 94esimo minuto cala il sipario al ViolaPark, con la Fiorentina di Galloppa che trova i primi tre punti stagionali insieme a Genoa, Milan, Frosinone, Inter e Napoli.
