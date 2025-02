Errori arbitrali, La Penna dovrebbe ripartire dalla Serie B. Puniti anche Feliciani e Pairetto

Il turno di Serie A appena passato è stato il peggiore per gli arbitri del nostro paese. Tanti e gravi sono stati gli errori commessi dai nostri fischietti, dal fallo di mano di Gatti venerdì sera a Como alla palla uscita sul cross di Bastoni da cui è nato (in questo caso anche sfortuna) l'angolo che ha portato al gol dell'Inter contro la Fiorentina. Al di là dei singoli episodi, però, il problema è il livello dei nostri arbitri, non adeguato al livello del campionato. Questa sera ci sarà un raduno a Coverciano al quale parteciperanno il designatore Rocchi e tutti i direttori di gara.

Le note positive in questi ultimi anni sono stati Colombo, Sozza, Marcenaro, Marchetti e Zufferli. Non bastano però, anche perché, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, altri arbitri non hanno ripagato la fiducia di Rocchi. E' il caso di Feliciani, colpevole di non aver concesso un rigore solare a Sanabria in Torino-Genoa, Pairetto, che non ha saputo gestire al meglio Empoli-Milan, e La Penna, arbitro di Inter-Fiorentina. Il primo, insieme al Var Di Paolo, sarà fermato da Rocchi, mentre gli altri due dovrebbero essere mandati in Serie B.

Il problema centrale però rimane il Var e, in modo particolare, il protocollo legato al suo utilizzo. L’idea potrebbe essere quella di provare a sperimentare un’integrazione dei casi in cui il VAR può intervenire, riferendosi a quelli certi. Per meglio dire al pallone dentro o fuori perché per il resto si rientrerebbe comunque nel campo della soggettività.